Сарри может возглавить команду Кокорина

Известный итальянский специалист Маурицио Сарри, ранее возглавлявший туринский «Ювентус» и «Наполи», может трудоустроиться в одном из клубов Серии А. Об этом сообщает журналист Марко Контерио посредством «Твиттера».

Согласно сведениям инсайдера, заинтересованность в услугах 62-летнего тренера проявляет «Фиорентина». Коллектив из Флоренции проводит неудачный сезон, занимая лишь 15-е место в турнирной таблице Серии А после 23 туров.

Напомним, что в составе «фиалок» выступает российский нападающий Александр Кокорин. Игрок перешел в итальянский клуб в зимнее трансферное окно.