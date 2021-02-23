Роналду - лидер по сыгранным матчам в XXI веке

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23 Февраля 2021, 11:18,
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Эксперты по статистике из организации IFFHS опубликовали рейтинг футболистов, которые сыграли наибольшее количество матче в XXI веке.
Первое место с большим отрывом занял португальский нападающий Криштиану Роналду, ныне выступающий за туринский «Ювентус». На счету 36-летнего бомбардира 1047 сыгранных поединков. Бывший голкипер сборной Испании и мадридского «Реала» Икер Касильяс расположился на второй строчке - 974 встречи. Топ-3 замкнул бразильский защитник Дани Алвес, отыгравший 969 матчей.
Аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси занял восьмое место с 902 играми.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Криштиану Роналду