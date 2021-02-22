Семпличи возглавил «Кальяри»

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22 Февраля 2021, 21:16,
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Леонардо Семпличи назначен на пост главного тренера «Кальяри».
Как сообщила пресс-служба итальянского клуба, контракт со специалистом рассчитан до 30 июня 2022 года.
Сегодня стало известно об увольнении с должности главного тренера Эусебио ди Франческо, причиной этого стали неудовлетворительные результаты.
После двадцати трех туров «Кальяри» занимает лишь восемнадцатое место в турнирной таблице чемпионата Италии, опережая идущий последним «Кротоне» всего лишь на три зачетных балла.
Уже в воскресенье, 28 февраля, подопечные Семпличи сыграют с «Кротоне», стартовый свисток о начале встречи запланирована на 17:00 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Кальяри, Леонардо Семпличи