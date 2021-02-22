Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Семпличи возглавил «Кальяри»

22 Февраля 2021, 21:16,

Леонардо Семпличи назначен на пост главного тренера «Кальяри».

Как сообщила пресс-служба итальянского клуба, контракт со специалистом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Сегодня стало известно об увольнении с должности главного тренера Эусебио ди Франческо, причиной этого стали неудовлетворительные результаты.

После двадцати трех туров «Кальяри» занимает лишь восемнадцатое место в турнирной таблице чемпионата Италии, опережая идущий последним «Кротоне» всего лишь на три зачетных балла.

Уже в воскресенье, 28 февраля, подопечные Семпличи сыграют с «Кротоне», стартовый свисток о начале встречи запланирована на 17:00 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Кальяри, Леонардо Семпличи
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