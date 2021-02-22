Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Игрок «Наполи», потерявший сознание в матче, выписан из больницы

22 Февраля 2021, 18:38,

Футболист «Наполи» Виктор Осимхен выписан из больницы в Бергамо и в понедельник вернётся в Неаполь. Об этом сообщила пресс-служба неаполитанского клуба.

Напомним, Осимхен потерял сознание в матче чемпионата Италии против «Аталанты», ударившись головой.

«Наполи» выразил благодарность медицинскому штабу «Аталанты», команде реаниматологов на стадионе и персоналу больницы, в которой провёл ночь футболист команды.

В шестнадцати матчах нынешнего сезона Виктор Осимхен забил за «Наполи» два гола и отдал один голевой пас.

«Наполи» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Наполи, Виктор Осимхен
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