​Президент «Наполи» был в ярости после поражения от «Аталанты», но Гаттузо не уволят

В воскресенье вечером «Наполи» разочаровал своих поклонников, проиграв в гостях у «Аталанты» с результатом 2:4. Как сообщает Il Mattino, президент неаполитанского клуба Аурелио де Лаурентис после игры находился в ярости. Он сразу же позвонил своему сыну Эдоардо, входящему в состав руководства, и спортивному директору Кристиану Джунтоли, чтобы выразить своё разочарование.

При этом источник отмечает, что Дженнаро Гаттузо не находится под угрозой увольнения. Де Лаурентис продолжает доверять своему тренеру.

На текущий момент «Наполи» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии.