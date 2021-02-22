Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Президент «Наполи» был в ярости после поражения от «Аталанты», но Гаттузо не уволят

22 Февраля 2021, 17:33,

В воскресенье вечером «Наполи» разочаровал своих поклонников, проиграв в гостях у «Аталанты» с результатом 2:4. Как сообщает Il Mattino, президент неаполитанского клуба Аурелио де Лаурентис после игры находился в ярости. Он сразу же позвонил своему сыну Эдоардо, входящему в состав руководства, и спортивному директору Кристиану Джунтоли, чтобы выразить своё разочарование.

При этом источник отмечает, что Дженнаро Гаттузо не находится под угрозой увольнения. Де Лаурентис продолжает доверять своему тренеру.

На текущий момент «Наполи» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Наполи, Дженнаро Гаттузо, Аурелио Де Лаурентис
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