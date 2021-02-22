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​«Ювентус» не сможет выкупить Морату, поэтому попробует продлить аренду

22 Февраля 2021, 17:23,

«Ювентус» хочет сохранить в своих рядах арендованного у «Атлетико» форварда Альваро Морату. Из-за влияния пандемии коронавируса туринский клуб не может позволить себе реализовать прописанную опцию выкупа испанца за 45 миллионов евро. «Старая синьора» попробует договориться об аренде Мораты ещё на год за 10 миллионов с возможностью выкупить игрока летом 2022-го года за 35 миллионов, пишет Goal.com.

В двадцати восьми матчах за «Ювентус» в сезоне 2020/2021 Альваро Мората записал на свой счёт тринадцать голов и десять результативных передач на партнёров.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Атлетико Мадрид, Альваро Мората, Трансферы футбола - лето 2021
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