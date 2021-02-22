Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​«Кальяри» уволил ди Франческо – команда без побед в Серии А с ноября

22 Февраля 2021, 16:49,

«Кальяри» объявил об увольнении с должности главного тренера Эусебио ди Франческо. Причина заключается в неудовлетворительных результатах. В последний раз команда побеждала в чемпионате Италии ещё седьмого ноября. С тех пор «красно-синие» набрали пять очков в шестнадцати матчах Серии А посредством ничьих. На сегодняшний день «Кальяри» занимает только восемнадцатое место в турнирной таблице.

Также «Кальяри» сообщил о возвращении в клуб Стефано Капозукки на должность спортивного директора. Пьерлуиджи Карта при этом продолжит работать и будет связующим звеном между клубом и командой.   
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Кальяри, Эусебио Ди Франческо
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