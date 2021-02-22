​«Кальяри» уволил ди Франческо – команда без побед в Серии А с ноября

«Кальяри» объявил об увольнении с должности главного тренера Эусебио ди Франческо. Причина заключается в неудовлетворительных результатах. В последний раз команда побеждала в чемпионате Италии ещё седьмого ноября. С тех пор «красно-синие» набрали пять очков в шестнадцати матчах Серии А посредством ничьих. На сегодняшний день «Кальяри» занимает только восемнадцатое место в турнирной таблице.

Также «Кальяри» сообщил о возвращении в клуб Стефано Капозукки на должность спортивного директора. Пьерлуиджи Карта при этом продолжит работать и будет связующим звеном между клубом и командой.