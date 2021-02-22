Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Лаутаро Мартинес близок к продлению контракта с «Интером»

22 Февраля 2021, 10:25,

Один из лидеров миланского «Интера» Лаутаро Мартинес близок к подписанию нового трудового соглашения с «нерадзурри», об этом информирует Todofichajes.

Источник сообщает, что контракт между 23-летним аргентинским бомбардиром и итальянским грандом будет рассчитан до лета 2025-го года. Таким образом, Мартинес не перейдет в каталонскую «Барселону» грядущим летом. «Сине-гранатовые» давно проявляют интерес к Лаутаро, они рассматривали его в качестве замены Луису Суаресу.

В текущем сезоне чемпионата Италии форвард принял участие в 23 встречах, забил 13 мячей и сделал четыре ассиста.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Интер Милан, Лаутаро Мартинес
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола