Лаутаро Мартинес близок к продлению контракта с «Интером»

Один из лидеров миланского «Интера» Лаутаро Мартинес близок к подписанию нового трудового соглашения с «нерадзурри», об этом информирует Todofichajes.

Источник сообщает, что контракт между 23-летним аргентинским бомбардиром и итальянским грандом будет рассчитан до лета 2025-го года. Таким образом, Мартинес не перейдет в каталонскую «Барселону» грядущим летом. «Сине-гранатовые» давно проявляют интерес к Лаутаро, они рассматривали его в качестве замены Луису Суаресу.

В текущем сезоне чемпионата Италии форвард принял участие в 23 встречах, забил 13 мячей и сделал четыре ассиста.