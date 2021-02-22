Буффон ведёт переговоры с «Ювентусом» о новом контракте

Опытный голкипер Джанлуиджи Буффон вступил в переговоры с руководством туринского «Ювентуса» о пролонгации сотрудничества, об этом информирует посредством своего «Твиттера» инсайдер Николо Скира.

Согласно данным журналиста, стороны ведут переговоры о продлении трудового соглашения до середины 2022-го года. Отмечается, что 43-летний Буффон намерен побить рекорд Марко Балотты, выходившего на поле в возрасте 44 лет и 32 дней.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Джанлуиджи провел четыре поединка. Действующее трудовое соглашение Буффона рассчитано до лета 2021-го года.