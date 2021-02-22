Пирло: «Невозможно показывать стабильные результаты, когда вы играете 15 игр за 40 дней»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло высказался о последних результатах клуба.

«Я повысил голос во время перерыва матча в Португалии, мне не понравилось, как мы играли, как отреагировали на пропущенный гол.

Мы проделали работу над ошибками, игроки должны преобразовать свое разочарование в энергию и показать это в завтрашней игре.

Я не переживаю, мы выиграли 11 из 13 матчей. Нормально, что иногда случаются провалы, к сожалению, сейчас всё произошло в очень важной игре. Невозможно показывать стабильные результаты, когда вы играете 15 игр за 40 дней. Мы сразу понимали, что сезон будет сложным», - цитирует Пирло Football Italia.