Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Наполи» запретил футболистам и Гаттузо общаться с прессой после поражения от «Аталанты»

21 Февраля 2021, 23:26,

«Наполи» запретил футболистам и главному тренеру клуба Дженнаро Гаттузо общаться с прессой после поражения от «Аталанты» (2:4).

Как сообщает Football Italia, причиной этого является усилившееся давление на Гаттузо, связанное с неудачными результатами «Наполи».

Отметим, что неаполитанцы опустились на седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, отставание от лидирующего «Интера» составляет тринадцать зачетных баллов.

Уже в четверг, 25 февраля, «Наполи» примет на своем поле «Гранаду» в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы. Итальянский клуб потерпел поражение в первой игре со счётом 0:2.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Наполи, Дженнаро Гаттузо
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола