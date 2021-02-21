«Наполи» запретил футболистам и Гаттузо общаться с прессой после поражения от «Аталанты»

«Наполи» запретил футболистам и главному тренеру клуба Дженнаро Гаттузо общаться с прессой после поражения от «Аталанты» (2:4).

Как сообщает Football Italia, причиной этого является усилившееся давление на Гаттузо, связанное с неудачными результатами «Наполи».

Отметим, что неаполитанцы опустились на седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, отставание от лидирующего «Интера» составляет тринадцать зачетных баллов.

Уже в четверг, 25 февраля, «Наполи» примет на своем поле «Гранаду» в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы. Итальянский клуб потерпел поражение в первой игре со счётом 0:2.