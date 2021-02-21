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Гасперини рассказал о своем удалении в матче с «Наполи»

21 Февраля 2021, 22:51,

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал об удалении, которое он получил в первом тайме матча с «Наполи» (4:2).

«Я просто сказал судье, что это было нарушение правил, я видел эпизод с семидесяти метров, а он не видит с близкого расстояния. Ужасно, что я получаю за такое красную карточку. Это лишь один отдельный эпизод, были и другие, которые не оказывали большого влияния на игру, но в совокупности все решения давят на нас. Трудно было справиться с таким судейством сегодня.

Сегодня мы победили несмотря ни на что, важно продолжать оставаться в тонусе, впереди важные матчи. Нечасто ты покидаешь поле разъяренным, победив «Наполи», - цитирует Гасперини Sky Sport Italia.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Аталанта, Джан Пьеро Гасперини
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