Гасперини рассказал о своем удалении в матче с «Наполи»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал об удалении, которое он получил в первом тайме матча с «Наполи» (4:2).

«Я просто сказал судье, что это было нарушение правил, я видел эпизод с семидесяти метров, а он не видит с близкого расстояния. Ужасно, что я получаю за такое красную карточку. Это лишь один отдельный эпизод, были и другие, которые не оказывали большого влияния на игру, но в совокупности все решения давят на нас. Трудно было справиться с таким судейством сегодня.

Сегодня мы победили несмотря ни на что, важно продолжать оставаться в тонусе, впереди важные матчи. Нечасто ты покидаешь поле разъяренным, победив «Наполи», - цитирует Гасперини Sky Sport Italia.