Муриэль: «Мы способны усложнить жизнь «Реалу»

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21 Февраля 2021, 22:31,
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Нападающий «Аталанты» Луис Муриэль прокомментировал победу над «Аталантой» (4:2).
«Было очень важно выиграть сегодня, эта победа может иметь решающее значение в борьбе за Лигу чемпионов. Конечно, сегодняшний результат придаст нам уверенности перед матчем с «Реалом».
Если мы будем играть таким же образом и с «Реалом», активно атакуя и создавая моменты, то несомненно усложним жизнь мадридскому клубу.
В последнее время у меня появилось больше игрового времени, хочу использовать его по максимуму», - цитирует Муриэля Sky Sport Italia.
Сегодняшняя победа позволила «Аталанте» подняться на четвертое место в чемпионате.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Аталанта, Луис Муриэль