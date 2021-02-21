Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Муриэль: «Мы способны усложнить жизнь «Реалу»

21 Февраля 2021, 22:31,

Нападающий «Аталанты» Луис Муриэль прокомментировал победу над «Аталантой» (4:2).

«Было очень важно выиграть сегодня, эта победа может иметь решающее значение в борьбе за Лигу чемпионов. Конечно, сегодняшний результат придаст нам уверенности перед матчем с «Реалом».

Если мы будем играть таким же образом и с «Реалом», активно атакуя и создавая моменты, то несомненно усложним жизнь мадридскому клубу.

В последнее время у меня появилось больше игрового времени, хочу использовать его по максимуму», - цитирует Муриэля Sky Sport Italia.

Сегодняшняя победа позволила «Аталанте» подняться на четвертое место в чемпионате.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Аталанта, Луис Муриэль
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