Муриэль: «Мы способны усложнить жизнь «Реалу»

Нападающий «Аталанты» Луис Муриэль прокомментировал победу над «Аталантой» (4:2).

«Было очень важно выиграть сегодня, эта победа может иметь решающее значение в борьбе за Лигу чемпионов. Конечно, сегодняшний результат придаст нам уверенности перед матчем с «Реалом».

Если мы будем играть таким же образом и с «Реалом», активно атакуя и создавая моменты, то несомненно усложним жизнь мадридскому клубу.

В последнее время у меня появилось больше игрового времени, хочу использовать его по максимуму», - цитирует Муриэля Sky Sport Italia.

Сегодняшняя победа позволила «Аталанте» подняться на четвертое место в чемпионате.