Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Аталанта» снова одолела «Наполи», Миранчук сыграл 6 минут

21 Февраля 2021, 22:00,

В 23-м туре чемпионата Италии «Аталанта» с «Наполи» играли за три очка, которые позволяют бороться за места в зоне Лиги чемпионов. После нулевого первого тайма игра вдруг стала очень результативной. Голы Дувана Сапаты, Робина Госенса (который затем забил и в свои ворота), Луиса Муриэля и Кристиана Ромеро принесла бергамаскам победу со счетом 4:2. Россиянин Алексей Миранчук вышел на поле на 84-й минуте.

«Аталанта» с 43 очками догнала «Рому» и «Лацио», которые делят третье место.

Протокол игры  
Аталанта 4:2 Наполи
(1:0) Сапата Дуван 52'    
    58' Зелиньски Пётр (1:1)
(2:1) Госенс Робин 64'    
(3:1) Муриэль Луис 71'    
    76' Госенс Робин (3:2)
(4:2) Ромеро Кристиан 79'    
Голлини Пьерлуиджи Толой Рафаэл Ромеро Кристиан Джимсити Берат   55' Меле Йоаким   90' (Малиновский Руслан (   90') Де Рон Мартен Фройлер Ремо   80' (Пашалич Марио (   80') Госенс Робин   87' Пессина Маттео   84' (Паломино Хосе (   84') Муриэль Луис   84' (Миранчук Алексей (   84') Сапата Дуван   90' (Шутало Бошко (   90')
Запасные: Спортьелло Марко Руджери Маттео Кальдара Маттиа Иличич Йосип Коваленко Виктор Ламмерс Сэм Росси Франческо
Мерет Алекс Ди Лоренцо Джованни   6' Ррахмани Амир Максимович Никола   79' (Кулибали Калиду (   79') Руй Мариу   78' (Гулам Фаузи (   78') Фабиан Руис Бакайоко Тьемуэ Политано Маттео Зелиньски Пётр   86' (Лоботка Станислав (   86') Элмас Эльиф   53' (Инсинье Лоренцо (   53') Осимхен Виктор
Запасные: Karim Zedadka Идасяк Губерт Контини Никита Чиоффи Антонио
21 февраля. Стадион "Гевисс Стэдиум".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Наполи, Аталанта, Алексей Миранчук
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Комментарии (1)
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Ando Loco
21 Февраля 2021, 23:28

Не факт, что Реал фаворит. Это радует. Если Миранчук еще что то и покажет в матче ЛЧ!

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