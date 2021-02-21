«Аталанта» снова одолела «Наполи», Миранчук сыграл 6 минут

В 23-м туре чемпионата Италии «Аталанта» с «Наполи» играли за три очка, которые позволяют бороться за места в зоне Лиги чемпионов. После нулевого первого тайма игра вдруг стала очень результативной. Голы Дувана Сапаты, Робина Госенса (который затем забил и в свои ворота), Луиса Муриэля и Кристиана Ромеро принесла бергамаскам победу со счетом 4:2. Россиянин Алексей Миранчук вышел на поле на 84-й минуте.

«Аталанта» с 43 очками догнала «Рому» и «Лацио», которые делят третье место.