«Аталанта» снова одолела «Наполи», Миранчук сыграл 6 минут

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21 Февраля 2021, 22:00,
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В 23-м туре чемпионата Италии «Аталанта» с «Наполи» играли за три очка, которые позволяют бороться за места в зоне Лиги чемпионов. После нулевого первого тайма игра вдруг стала очень результативной. Голы Дувана Сапаты, Робина Госенса (который затем забил и в свои ворота), Луиса Муриэля и Кристиана Ромеро принесла бергамаскам победу со счетом 4:2. Россиянин Алексей Миранчук вышел на поле на 84-й минуте.
«Аталанта» с 43 очками догнала «Рому» и «Лацио», которые делят третье место.
Протокол игры
|(1:0) Сапата Дуван 52'
|58' Зелиньски Пётр (1:1)
|(2:1) Госенс Робин 64'
|(3:1) Муриэль Луис 71'
|76' Госенс Робин (3:2)
|(4:2) Ромеро Кристиан 79'
Голлини Пьерлуиджи • Толой Рафаэл • Ромеро Кристиан • Джимсити Берат • 55'Меле Йоаким 90' ( Малиновский Руслан ( 90') • Де Рон Мартен • Фройлер Ремо 80' ( Пашалич Марио ( 80') • Госенс Робин • 87'Пессина Маттео 84' ( Паломино Хосе ( 84') • Муриэль Луис 84' ( Миранчук Алексей ( 84') • Сапата Дуван 90' ( Шутало Бошко ( 90')
Запасные: Спортьелло Марко • Руджери Маттео • Кальдара Маттиа • Иличич Йосип • Коваленко Виктор • Ламмерс Сэм • Росси Франческо
Мерет Алекс • Ди Лоренцо Джованни • 6'Ррахмани Амир • Максимович Никола 79' ( Кулибали Калиду ( 79') • Руй Мариу 78' ( Гулам Фаузи ( 78') • Фабиан Руис • Бакайоко Тьемуэ • Политано Маттео • Зелиньски Пётр 86' ( Лоботка Станислав ( 86') • Элмас Эльиф 53' ( Инсинье Лоренцо ( 53') • Осимхен Виктор
Запасные: Karim Zedadka • Идасяк Губерт • Контини Никита • Чиоффи Антонио
21 февраля. Стадион "Гевисс Стэдиум".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Наполи, Аталанта, Алексей Миранчук
Не факт, что Реал фаворит. Это радует. Если Миранчук еще что то и покажет в матче ЛЧ!