Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Миранчук – в запасе «Аталанты» на матч с «Наполи»

21 Февраля 2021, 19:31,

Сегодня, 21 февраля, «Аталанта» примет «Наполи» в рамках двадцать третьего тура чемпионата Италии.

Со скамейки запасных встречу начнет российский полузащитник Алексей Миранчук. Интересно, что в запасе остались и Алексей Малиновский, и Йосип Иличич.

Стартовый свисток о начале встречи запланирован на 20:00 по московскому времени.

25-летний Миранчук, перешедший в «Аталанту» в сентябре, уже успел сыграть семнадцать матчей за итальянский клуб во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну голевую передачу.

Отметим, что в случае победы «Аталанта» обойдёт «Наполи» в турнирной таблице чемпионата Италии.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Аталанта, Алексей Миранчук
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Комментарии (1)
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0
Leonardis
21 Февраля 2021, 20:23

Везет Алексею, такие матчи вживую смотрит...

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