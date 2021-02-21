Миранчук – в запасе «Аталанты» на матч с «Наполи»

Сегодня, 21 февраля, «Аталанта» примет «Наполи» в рамках двадцать третьего тура чемпионата Италии.

Со скамейки запасных встречу начнет российский полузащитник Алексей Миранчук. Интересно, что в запасе остались и Алексей Малиновский, и Йосип Иличич.

Стартовый свисток о начале встречи запланирован на 20:00 по московскому времени.

25-летний Миранчук, перешедший в «Аталанту» в сентябре, уже успел сыграть семнадцать матчей за итальянский клуб во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну голевую передачу.

Отметим, что в случае победы «Аталанта» обойдёт «Наполи» в турнирной таблице чемпионата Италии.