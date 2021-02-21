​Зеедорф: «Для тренеров нет равных возможностей. Почему Виейра должен ехать в Нью-Йорк, а Анри – в Канаду?»

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21 Февраля 2021, 12:57,
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Известный в прошлом футболист Кларенс Зеедорф поговорил о начале пути молодых тренеров.
«Я 12 лет играл в Италии, но после работы с «Миланом» мне больше не звонили. Я из Голландии, но и здесь ноль звонков. Так какие критерии отбора? Почему у великих чемпионов нет шансов попробовать себя в Европе, где они написали страницы в истории футбола? Почему Патрику Виейра нужно ехать тренировать в Нью-Йорк, а Тьерри Анри – в Канаду?
Для тренеров нет равных возможностей. В футболе нет темнокожих тренеров, занимающих влиятельные позиции. Это то, что беспокоит общество. Лучшие результаты даёт разнообразие», - сказал Зеедорф La Gazzetta dello Sport.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Тьерри Анри, Кларенс Зеедорф, Патрик Виейра
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Господи, какой же кретин...
и ни слова о том, что ему давали для обсёра Милан, а Патрику - Ниццу.
Темнокожие тренеры там же где и темнокожие судьи).
Почему же ты, Зеедорф, Анри и Виейра, не дали результат на тренерских должностях сходу? Опять кто-то помешал? Расизм, может? Или клуб должен себе в убыток держать темнокожего тренера, чтобы быть "репрезентативным"? Темнокожие тренеры не закрепляются в Европе, потому что, видимо, понимание футбола у них другое и они не столь гибки в выборе стратегий и схем. Скрытых причин тут искать не стоит.
Реально достали уже списывать всё на расизм. Если человек хороший специалист и может принести прибыль, то работодателю все-равно какой цвет кожи у соискателя.
А если их не зовут даже при их узнаваемости, то можно только представить их квалификацию
так вам и надо за ваш расизм черный, прикрытый black lives matter. почему чернокожий тренер не занимает тренерский мостик топ-клуба? наверное, просто потому что нет еще пока талантливого чернокожего тренера, а не потому что все вокруг расисты и пытаются вас унизить...
А может после работы с Миланом тебе не звонили потому что ты тренер х***ый?! Может и Анри по этой же причине пришлось уехать?
"Лучшие результаты даёт разнообразие" - чушь собачья, лучшие результаты дают лучшие специалисты. Если Кларенс этого не понимает, то ясно почему его никуда не приглашают.