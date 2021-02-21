​Зеедорф: «Для тренеров нет равных возможностей. Почему Виейра должен ехать в Нью-Йорк, а Анри – в Канаду?»

Известный в прошлом футболист Кларенс Зеедорф поговорил о начале пути молодых тренеров.

«Я 12 лет играл в Италии, но после работы с «Миланом» мне больше не звонили. Я из Голландии, но и здесь ноль звонков. Так какие критерии отбора? Почему у великих чемпионов нет шансов попробовать себя в Европе, где они написали страницы в истории футбола? Почему Патрику Виейра нужно ехать тренировать в Нью-Йорк, а Тьерри Анри – в Канаду?

Для тренеров нет равных возможностей. В футболе нет темнокожих тренеров, занимающих влиятельные позиции. Это то, что беспокоит общество. Лучшие результаты даёт разнообразие», - сказал Зеедорф La Gazzetta dello Sport.