​Неймар пытался отбить девушку у Дзаньоло

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21 Февраля 2021, 11:54,
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Даже находясь в лазарете из-за травмы, нападающий «ПСЖ» Неймар оказывается в заголовках. Как сообщает Marca со ссылкой на итальянское издание Chi, бразильский форвард пытался отбить девушку у полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло. По данным источника, после неудачных попыток добиться расположения Кьяры Насти Неймар пытался поговорить с девушкой, но его усилия оказались тщетными.
Кьяра Насти и Николо Дзаньоло опубликовали совместное фото в День святого Валентина. Они также сделали татуировки, чтобы отметить свои отношения.
В восемнадцати матчах нынешнего сезона Неймар забил тринадцать голов и отдал шесть голевых передач.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: ПСЖ, Рома, Неймар, Николо Дзаньоло
Неймар попытался отбить Дзаньоло у его девушки