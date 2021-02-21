​Неймар пытался отбить девушку у Дзаньоло

Даже находясь в лазарете из-за травмы, нападающий «ПСЖ» Неймар оказывается в заголовках. Как сообщает Marca со ссылкой на итальянское издание Chi, бразильский форвард пытался отбить девушку у полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло. По данным источника, после неудачных попыток добиться расположения Кьяры Насти Неймар пытался поговорить с девушкой, но его усилия оказались тщетными.

Кьяра Насти и Николо Дзаньоло опубликовали совместное фото в День святого Валентина. Они также сделали татуировки, чтобы отметить свои отношения.

В восемнадцати матчах нынешнего сезона Неймар забил тринадцать голов и отдал шесть голевых передач.