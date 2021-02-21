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​Неймар пытался отбить девушку у Дзаньоло

21 Февраля 2021, 11:54,

Даже находясь в лазарете из-за травмы, нападающий «ПСЖ» Неймар оказывается в заголовках. Как сообщает Marca со ссылкой на итальянское издание Chi, бразильский форвард пытался отбить девушку у полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло. По данным источника, после неудачных попыток добиться расположения Кьяры Насти Неймар пытался поговорить с девушкой, но его усилия оказались тщетными.

Кьяра Насти и Николо Дзаньоло опубликовали совместное фото в День святого Валентина. Они также сделали татуировки, чтобы отметить свои отношения.

В восемнадцати матчах нынешнего сезона Неймар забил тринадцать голов и отдал шесть голевых передач.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ПСЖ, Рома, Неймар, Николо Дзаньоло
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Комментарии (1)
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21 Февраля 2021, 12:43

Неймар попытался отбить Дзаньоло у его девушки

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