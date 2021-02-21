Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Индзаги одержал 100 побед в Серии А – быстрее это сделали только три тренера

21 Февраля 2021, 00:31,

В субботу «Лацио» обыграл «Сампдорию» в чемпионате Италии со счётом 1:0. Для главного тренера римлян Симоне Индзаги эта победа стала 100-й тренерской в Серии А. Чтобы покорить эту отметку, Индзаги понадобился 181 матч. Это четвёртый показатель в истории турнира, передаёт Football Italia.

Быстрее 100 тренерских побед в Серии А  отпраздновали только Фабио Капелло (за 180 матчей), Маурицио Сарри (за 169 матчей) и Антонио Конте (за 145 матчей).

На тренерском счету 44-летнего Симоне Индзаги в Серии А 100 побед, 34 ничьи и 48 поражений.

Ближайший матч «Лацио» проведёт двадцать третьего февраля – против «Баварии» в Лиге чемпионов.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Лацио, Симоне Индзаги
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Комментарии (1)
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0
ARTUR
21 Февраля 2021, 00:42

Молодец Идзаги , если быть честным то по поводу его тренерского гения у меня были сомнения , конечно он не принес пока громких титулов , но игра лациале очень симпатичная , желаю им удачи .

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