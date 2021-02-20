​Гасперини: «Игра с «Наполи» слишком важна, чтобы недооценить её перед матчем с «Реалом»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини доволен календарём своей команды. В воскресенье бергамаски сыграют против «Наполи» в Серии А, а в среду – против «Реала» в Лиге чемпионов.

«Перед игрой с «Реалом» лучше играть в чемпионате против такой команды, как «Наполи». В таком случае мы не сможем позволить себе слишком много думать о Лиге чемпионов. Эта игра Серии А слишком важна, чтобы её недооценить перед матчем с «Реалом».

Впервые за долгое время у нас была целая неделя для тренировок. Это действительно было нужно нам. Теперь у нас впереди четыре больших матча подряд», - сказал Гасперини на пресс-конференции.