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​«Ювентус» в своё время мог подписать Мбаппе и Холанна

20 Февраля 2021, 19:07,

Газета Tuttosport пишет о том, что в своё время Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанн – форварды, за которыми нынче гоняются топ-клубы Европы – могли оказаться в «Ювентусе».

Подписать Мбаппе «старая синьора» могла в 2016 году, когда форвард выступал за «Монако». Тогда монегаски запрашивали за игрока 50 миллионов евро. Туринский клуб решил не вкладывать такие средства в молодого игрока.

Годом позже «Ювентус» вплотную подбирался к Холанну. На тот момент семнадцатилетний футболист даже приезжал на базу туринцев. «Старая синьора» могла купить Эрлинга за 4 миллиона евро, но футболист сделал выбор в пользу меньшего клуба и большего количества игрового времени, подписав контракт с «Зальцбургом».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанн
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Комментарии (1)
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0
online
20 Февраля 2021, 19:31

Не знаю, как Мбапе, а Холанн точно бы плотно присел на лавку бы и кто знает как бы там все срослось, поэтому он и выбрал Зальцбург, где шансы играть были намного выше.

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