​«Ювентус» в своё время мог подписать Мбаппе и Холанна

Газета Tuttosport пишет о том, что в своё время Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанн – форварды, за которыми нынче гоняются топ-клубы Европы – могли оказаться в «Ювентусе».

Подписать Мбаппе «старая синьора» могла в 2016 году, когда форвард выступал за «Монако». Тогда монегаски запрашивали за игрока 50 миллионов евро. Туринский клуб решил не вкладывать такие средства в молодого игрока.

Годом позже «Ювентус» вплотную подбирался к Холанну. На тот момент семнадцатилетний футболист даже приезжал на базу туринцев. «Старая синьора» могла купить Эрлинга за 4 миллиона евро, но футболист сделал выбор в пользу меньшего клуба и большего количества игрового времени, подписав контракт с «Зальцбургом».