Венгер высказался о проблемах «Ювентуса» и «Барселоны»

Экс-наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер объяснил неудачную игру туринского «Ювентуса» и каталонской «Барселоны» в текущем сезоне.

«Юве» рассчитывает только на Роналду, в этом заключается проблема команды. Это доказывает лишь то, что остальные игроки недостаточно хороши. То же самое касается и «Барселоны». Каталонцы слишком сильно зависят от Месси.

Такие звездные футболисты хотят играть с соответствующим окружением. Этого сейчас не хватает «Ювентусу» и «Барсе», - передает слова французского специалиста beIN Sports.

«Ювентус» занимает четвертое место в Серии А, а «Барселона» идет третьей в Примере. В Лиге чемпионов оба клуба потерпели поражения в первых матчах 1/8 финала.