Мертенс близок к возвращению на поле

Бельгийский форвард Дрис Мертенс, выступающий в чемпионате Италии за «Наполи», в скором времени вернется на футбольное поле.

Согласно информации Corriere del Mezzogiorno, 33-летний нападающий в понедельник, 22-го февраля, возобновит тренировки в общей группе неаполитанского коллектива.

В нынешнем сезоне Серии А Мертенс сыграл 13 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и шестью результативными передачами.

После 21 матча «Наполи» набрал 40 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Следующим соперником команды Дженнаро Гаттузо будет «Аталанта». Игра пройдет 21-го февраля.