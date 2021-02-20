Мертенс близок к возвращению на поле

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20 Февраля 2021, 14:31,
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Бельгийский форвард Дрис Мертенс, выступающий в чемпионате Италии за «Наполи», в скором времени вернется на футбольное поле.
Согласно информации Corriere del Mezzogiorno, 33-летний нападающий в понедельник, 22-го февраля, возобновит тренировки в общей группе неаполитанского коллектива.
В нынешнем сезоне Серии А Мертенс сыграл 13 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и шестью результативными передачами.
После 21 матча «Наполи» набрал 40 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Следующим соперником команды Дженнаро Гаттузо будет «Аталанта». Игра пройдет 21-го февраля.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Дрис Мертенс