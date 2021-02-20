Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Мертенс близок к возвращению на поле

20 Февраля 2021, 14:31,

Бельгийский форвард Дрис Мертенс, выступающий в чемпионате Италии за «Наполи», в скором времени вернется на футбольное поле.

Согласно информации Corriere del Mezzogiorno, 33-летний нападающий в понедельник, 22-го февраля, возобновит тренировки в общей группе неаполитанского коллектива.

В нынешнем сезоне Серии А Мертенс сыграл 13 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и шестью результативными передачами.

После 21 матча «Наполи» набрал 40 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Следующим соперником команды Дженнаро Гаттузо будет «Аталанта». Игра пройдет 21-го февраля.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Дрис Мертенс
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси
Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»
Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола