Спортивный директор «Фиорентины»: «Мы подписали Кокорина не только для решения сиюминутных целей, но и на будущее»

Спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде объяснил приобретение Александра Кокорина.

«Кокорин попытался слишком быстро набрать форму, что спровоцировало обострение старого повреждения. Мы подписали его не только для решения сиюминутных целей, но и на будущее. Конечно, пока он не в лучших кондициях», - цитирует Праде Fiorentina News.

29-летний нападающий перешёл в итальянский клуб из «Спартака» в январе, сумма трансфера составила порядка четырех с половиной миллионов евро. Кокорин лишь однажды появлялся на поле в футболке «Фиорентины», но голевыми действиями не отметился.