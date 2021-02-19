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Спортивный директор «Фиорентины»: «Мы подписали Кокорина не только для решения сиюминутных целей, но и на будущее»

19 Февраля 2021, 23:29,

Спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде объяснил приобретение Александра Кокорина.

«Кокорин попытался слишком быстро набрать форму, что спровоцировало обострение старого повреждения. Мы подписали его не только для решения сиюминутных целей, но и на будущее. Конечно, пока он не в лучших кондициях», - цитирует Праде Fiorentina News.

29-летний нападающий перешёл в итальянский клуб из «Спартака» в январе, сумма трансфера составила порядка четырех с половиной миллионов евро. Кокорин лишь однажды появлялся на поле в футболке «Фиорентины», но голевыми действиями не отметился.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Фиорентина, Александр Кокорин, Даниэле Праде
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