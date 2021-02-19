Фонсека: «Я не знаю, что мне принесет большее удовольствие, чем трофей для болельщиков «Ромы»

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19 Февраля 2021, 23:00,
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Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека рассказал о целях римского клуба.
«Рома» - амбициозный клуб, который хочет быть ближе к победам в турнирах. Я не знаю, что мне принесет большее удовольствие, чем трофей для болельщиков «Ромы». Все в клубе являются страстными и амбициозными, я хотел бы ответить взаимностью.
Сейчас нам нужно сосредоточиться на ближайшей игре, которая будет очень сложной», - цитирует Фонсеку пресс-служба «Ромы».
Ближайший матч римский клуб проведёт в воскресенье, 21 февраля, соперником подопечных Фонсеки станет «Беневенто».
После двадцати двух туров «Рома» занимает третье место в Серии А.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Рома, Паулу Фонсека