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Фонсека: «Я не знаю, что мне принесет большее удовольствие, чем трофей для болельщиков «Ромы»

19 Февраля 2021, 23:00,

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека рассказал о целях римского клуба.

«Рома» - амбициозный клуб, который хочет быть ближе к победам в турнирах. Я не знаю, что мне принесет большее удовольствие, чем трофей для болельщиков «Ромы». Все в клубе являются страстными и амбициозными, я хотел бы ответить взаимностью.

Сейчас нам нужно сосредоточиться на ближайшей игре, которая будет очень сложной», - цитирует Фонсеку пресс-служба «Ромы».

Ближайший матч римский клуб проведёт в воскресенье, 21 февраля, соперником подопечных Фонсеки станет «Беневенто».

После двадцати двух туров «Рома» занимает третье место в Серии А.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Рома, Паулу Фонсека
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