Фонсека: «Я не знаю, что мне принесет большее удовольствие, чем трофей для болельщиков «Ромы»

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека рассказал о целях римского клуба.

«Рома» - амбициозный клуб, который хочет быть ближе к победам в турнирах. Я не знаю, что мне принесет большее удовольствие, чем трофей для болельщиков «Ромы». Все в клубе являются страстными и амбициозными, я хотел бы ответить взаимностью.

Сейчас нам нужно сосредоточиться на ближайшей игре, которая будет очень сложной», - цитирует Фонсеку пресс-служба «Ромы».

Ближайший матч римский клуб проведёт в воскресенье, 21 февраля, соперником подопечных Фонсеки станет «Беневенто».

После двадцати двух туров «Рома» занимает третье место в Серии А.