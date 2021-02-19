Геркус: «У меня ощущение, что Кокорин это какая-то новая криптовалюта»

Экс-гендиректор «Локомотива» Илья Геркус сравнил нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина с криптовалютой.

«У меня ощущение, что Кокорин это какая-то новая криптовалюта. Сначала Спартак его подписал непонятно зачем, явно не для футбола, но каким-то образом умудрился продать», - написал Геркус в «Твиттере».

29-летний российский нападающий стал футболистом «Спартака» летом, но уже в зимнее трансферное окно перешёл в «Фиорентину» за 4,5 миллиона евро. Кокорин уже успел дебютировать за итальянский клуб, выйдя на замену в матче с «Интером».

Отметим, что Александр подписал с «фиалками» контракт до 30 июня 2024 года.