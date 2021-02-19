Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Индзаги: «Мы всегда находимся в критической ситуации»

19 Февраля 2021, 20:37,

Наставник римского «Лацио» Симоне Индзаги высказался о ситуации с травмами в клубе.

«Мы заслуживали большего в матче с «Интером». Наша победная серия была прервана. Мы здорово играли, но допустили две ошибки, которые привели к пропущенным голам.

Травмы? Да, с «Сампдорией» не смогут сыграть некоторые футболисты, но мы уже привыкли к этому. Мы всегда находимся в критической ситуации.

Матч с «Баварией»? Сила воли, желание победить и агрессивная игра – это ключи к успеху. Но нам пока рано думать о Лиге чемпионов», - цитирует Индзаги Football Italia.

После двадцати двух туров «Лацио» занимает седьмое место в Серии А.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Лацио, Симоне Индзаги
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