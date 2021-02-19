Впервые в истории Серии А все матчи тура разнесены по времени

23-й тур Серии А стал революционным для итальянского футбола. Все 10 матчей игрового дня будут начинаться в разное время - от 20:30 мск в пятницу «Фиорентина» - «Специя» до «Ювентус» - «Кротоне» в 22:45 мск в понедельник.

Традиционно в Италии матчи проводились в 15:00 по местному времени (18:00 мск зимой), но из-за интересов телевидения постепенно распределялись по разным временным слотам.

Если придираться, то подобное уже случалось в сезоне 2019/20, но тогда некоторые туры имели громадный разброс по датам из-за пандемии коронавируса и многочисленных переносов времени начала поединков.