Берлускони дал совет Ибрагимовичу

Владелец футбольного клуба «Монца» Сильвио Берлускони дал совет нападающему «Милана» Златану Ибрагимовичу.

«Считаю, что Ибрагимович должен завершить свою замечательную карьеру на высочайшем уровне, советую ему сделать это в «Милане», - цитирует Берлускони Sky Sport Italia.

39-летний шведский нападающий сыграл восемнадцать матчей за «Милан» во всех турнирах нынешнего сезона, забил шестнадцать голов и отдал две голевые передачи. Действующее соглашение Златана с «россонери» рассчитано до 30 июня 2021 года. Ожидается, что «Милан» всё же продлит контракт с одним из своих лидеров.