Берлускони дал совет Ибрагимовичу

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18 Февраля 2021, 19:47,
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Владелец футбольного клуба «Монца» Сильвио Берлускони дал совет нападающему «Милана» Златану Ибрагимовичу.
«Считаю, что Ибрагимович должен завершить свою замечательную карьеру на высочайшем уровне, советую ему сделать это в «Милане», - цитирует Берлускони Sky Sport Italia.
39-летний шведский нападающий сыграл восемнадцать матчей за «Милан» во всех турнирах нынешнего сезона, забил шестнадцать голов и отдал две голевые передачи. Действующее соглашение Златана с «россонери» рассчитано до 30 июня 2021 года. Ожидается, что «Милан» всё же продлит контракт с одним из своих лидеров.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Милан, Златан Ибрагимович, Сильвио Берлускони