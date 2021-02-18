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Берлускони дал совет Ибрагимовичу

18 Февраля 2021, 19:47,

Владелец футбольного клуба «Монца» Сильвио Берлускони дал совет нападающему «Милана» Златану Ибрагимовичу.

«Считаю, что Ибрагимович должен завершить свою замечательную карьеру на высочайшем уровне, советую ему сделать это в «Милане», - цитирует Берлускони Sky Sport Italia.

39-летний шведский нападающий сыграл восемнадцать матчей за «Милан» во всех турнирах нынешнего сезона, забил шестнадцать голов и отдал две голевые передачи. Действующее соглашение Златана с «россонери» рассчитано до 30 июня 2021 года. Ожидается, что «Милан» всё же продлит контракт с одним из своих лидеров.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Милан, Златан Ибрагимович, Сильвио Берлускони
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