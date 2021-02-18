«Ювентус» выступил с заявлением относительно травмы Кьеллини

«Ювентус» выступил с заявлением относительно травмы защитника Джорджо Кьеллини, которую он получил в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту» (1:2).

«Сегодня утром Кьеллини прошёл рентгенологическое обследование, которое исключило мышечные травмы у футболиста. Клуб будет продолжать следить за состоянием Джорджо», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте «Ювентуса».

36-летний итальянец сыграл пятнадцать матчей за туринский клуб во всех турнирах нынешнего сезона и отметился одной голевой передачей.

Ближайший матч «Ювентус» проведёт в понедельник, 22 февраля, соперником подопечных Пирло станет «Кротоне».