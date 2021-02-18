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Каррера с победы дебютировал на посту главного тренера «Бари»

18 Февраля 2021, 10:50,

Итальянский специалист Массимо Каррера, известный в чемпионате России по работе с московским «Спартаком», провел дебютный поединок на посту наставника клуба «Бари», выступающего в Серии С.

В рамках 25-го тура первенства команда Карреры встречалась с «Монополи». «Бари» отпраздновал минимальную победу со счетом 1:0.

Каррера занял пост главного тренера команды девятого февраля 2021-го года. Стороны заключили трудовое соглашение до завершения сезона-2021/2022.

В настоящий момент «Бари» занимает в своей группе третью позицию, отставая от лидирующей «Тернаны» на 14 баллов.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Массимо Каррера, Бари
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