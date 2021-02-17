Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Фонсека: «Единственная проблема в матчах с топ-командами – результат»

17 Февраля 2021, 16:31,

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека поговорил о неудачах команды в матчах против топ-команд.

«Проблемы в матчах с топ-командами? Нельзя этого отрицать. Но я думаю, что единственной проблемой в тех играх был результат, а вот играли мы хорошо. Мы заставили «Ювентус» обороняться, они забили нам два гола при трёх ударах в створ. Мы плохо провели дерби и плохо провели второй тайм с «Аталантой». В остальном мы всегда были конкурентоспособными.

Мы занимаем третье место в таблице, хотя многие прогнозировали, что мы будем на шестом или седьмом месте. Мы играем хорошо, мы мотивированы и имеем цель – вернуться в Лигу чемпионов. Мы знаем, что в Серии А есть шесть-семь команд высокого уровня. Трудно предсказать, как всё сложится, но мы хотим финишировать в зоне Лиги чемпионов», - цитирует Фонсеку Football Italia.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Рома, Паулу Фонсека
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