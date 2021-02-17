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IFFHS: Буффон - лучший вратарь XXI века

17 Февраля 2021, 09:15,

43-летний итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон, выступающий за туринский «Ювентус», признан лучшим вратарем XXI века по версии IFFHS (Международная федерация футбольной истории и статистики).

Второе место занял бывший голкипер мадридского «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс. Третьим стал чешский вратарь Петр Чех, известный по выступлениям за лондонские «Челси» и «Арсенал».

Также в топ-5 были включены Мануэль Нойер, представляющий мюнхенскую «Баварию», и бельгиец Тибо Куртуа из мадридского «Реала».

Этот список был составлен на основе совмещения ежегодных рейтингов в период с 2001-го по 2020-й год.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Джанлуиджи Буффон
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Комментарии (3)
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0
zurukuk
17 Февраля 2021, 10:19

здравствуй,22 век!)))

0
Super fanat
17 Февраля 2021, 09:51

Касильяс и Чех также были очень хороши, Бартез, Рейна, пусть и недолго. Буффон скорее самый стабильный, но вряд ли лучший. Плюс уход из Юве (пусть и со скорым возвращением туда) несколько покорёжил его карьеру.

0
Sergo
17 Февраля 2021, 09:24

Так и есть!

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