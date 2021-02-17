IFFHS: Буффон - лучший вратарь XXI века

43-летний итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон, выступающий за туринский «Ювентус», признан лучшим вратарем XXI века по версии IFFHS (Международная федерация футбольной истории и статистики).

Второе место занял бывший голкипер мадридского «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс. Третьим стал чешский вратарь Петр Чех, известный по выступлениям за лондонские «Челси» и «Арсенал».

Также в топ-5 были включены Мануэль Нойер, представляющий мюнхенскую «Баварию», и бельгиец Тибо Куртуа из мадридского «Реала».

Этот список был составлен на основе совмещения ежегодных рейтингов в период с 2001-го по 2020-й год.