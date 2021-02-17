Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Зидан получил предложение от «Ювентуса»

17 Февраля 2021, 08:11,

Французский специалист Зинедин Зидан, ныне занимающий пост главного тренера мадридского «Реала», может продолжить карьеру в чемпионате Италии. Об этом информирует El Chiringuito.

Источник информирует, что пригласить 48-летнего наставника хочет туринский «Ювентус». «Старая синьора» уже связалась с Зиданом и предложила ему работу.

Напомним, что в настоящий момент пост главного тренера итальянского гранда занимает Андреа Пирло. Под руководством этого специалиста «Ювентус» занимает лишь четвертое место в турнирной таблице Серии А. Туринцы отстают от лидирующего «Интера» на восемь баллов.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Зинедин Зидан
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