Пелле пока не сможет дебютировать за «Парму»

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17 Февраля 2021, 00:23,
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Дебют форварда Грациано Пелле в «Парме» переносится на неопределённую дату. Дело в том, что ветеран вернулся в Серию А с травмой, и официальный сайт клуба раскрыл ее подробности. У Пелле проблемы с правой ногой из-за растяжения мышц, при этом «Парма» не спешит с прогнозом по срокам восстановления.
Пелле раньше защищал цвета пармезанцев с 2011 по 2013 год, успев в этот отрезок также поиграть в «Сампдории» и «Фейеноорде» на правах аренды. 1 января Пелле стал свободным агентом после ухода из «Шаньдун Лунэн», а 5 февраля присоединился к «Парме».
В ближайшее время «крестоносцам» предстоит сыграть против «Удинезе», «Специи», «Интера» и «Фиорентины».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Парма, Грациано Пелле