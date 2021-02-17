Пелле пока не сможет дебютировать за «Парму»

Дебют форварда Грациано Пелле в «Парме» переносится на неопределённую дату. Дело в том, что ветеран вернулся в Серию А с травмой, и официальный сайт клуба раскрыл ее подробности. У Пелле проблемы с правой ногой из-за растяжения мышц, при этом «Парма» не спешит с прогнозом по срокам восстановления.

Пелле раньше защищал цвета пармезанцев с 2011 по 2013 год, успев в этот отрезок также поиграть в «Сампдории» и «Фейеноорде» на правах аренды. 1 января Пелле стал свободным агентом после ухода из «Шаньдун Лунэн», а 5 февраля присоединился к «Парме».

В ближайшее время «крестоносцам» предстоит сыграть против «Удинезе», «Специи», «Интера» и «Фиорентины».