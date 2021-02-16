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​Президент «Ювентуса» - о показанном Конте среднем пальце: «Это был жест любви»

16 Февраля 2021, 19:52,

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли стал гостем шоу Striscia La Notizia и даже получил приз, который вручается каждую неделю организаторами за историю в новостях, которая их огорчила. На этот раз такой историей стал конфликт между Антонио Конте и Андреа Аньелли в кубковом матче «Ювентуса» и «Интера». Тренер миланской команды по ходу игры показал жест в виде среднего пальца в адрес руководителей «старой синьоры».

«Время от времени страсть к нашей работе заставляет нас отказаться от хороших манер», - сказал Аньелли.

«Наше сотрудничество с Конте закончилось хорошо. Это были жесты любви», - пошутил президент «Ювентуса».

Football Italia отмечает, что Антонио Конте на приглашение стать гостем шоу ответил отказом.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Интер Милан, Антонио Конте, Андреа Аньелли
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Комментарии (2)
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0
Кар Карыч
16 Февраля 2021, 20:13

Гоббы обменялись любовными посланиями. Глядишь, каминг-аут объявят.

1
BESTJuventus10
16 Февраля 2021, 20:24

у мердосов когда матч в лч? сегодня или завтра?

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