​Президент «Ювентуса» - о показанном Конте среднем пальце: «Это был жест любви»

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли стал гостем шоу Striscia La Notizia и даже получил приз, который вручается каждую неделю организаторами за историю в новостях, которая их огорчила. На этот раз такой историей стал конфликт между Антонио Конте и Андреа Аньелли в кубковом матче «Ювентуса» и «Интера». Тренер миланской команды по ходу игры показал жест в виде среднего пальца в адрес руководителей «старой синьоры».

«Время от времени страсть к нашей работе заставляет нас отказаться от хороших манер», - сказал Аньелли.

«Наше сотрудничество с Конте закончилось хорошо. Это были жесты любви», - пошутил президент «Ювентуса».

Football Italia отмечает, что Антонио Конте на приглашение стать гостем шоу ответил отказом.