Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес продлит контракт с «Интером» до конца зимы. Об этом сообщает Tuttosport.

По данным газеты, новое трудовое соглашение Мартинеса будет рассчитано до конца июня 2024 года. Заработная плата аргентинского форварда увеличится с 2,5 до 4,5 миллиона евро за сезон. Контракт также будет предусматривать бонусы, достичь которых будет очень легко. При этом в новом договоре не будет прописана опция выкупа.

Напомним, что действующий контракт Мартинеса рассчитан до конца июня 2023 года и имеет опцию возможного выкупа за 111 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Лаутаро Мартинес провёл за «Интер» тридцать два матча, в которых забил тринадцать голов.