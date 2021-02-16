Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Капелло раскритиковал Ибрагимовича за отъезд на музыкальный фестиваль

16 Февраля 2021, 15:34,

В начале марта Златан Ибрагимович станет гостем каждого из вечеров музыкального фестиваля в Сан-Ремо. Ожидается, что «Милан» предоставит шведу личного тренера, чтобы футболист не преодолевал изо дня в день триста километров.

«Златан хочет поехать туда. Но если говорить с точки зрения профессионала, желающего продемонстрировать серьёзность и целеустремлённость во время тренировок, здесь есть какое-то противоречие.

Я бы никогда не отпустил Златана на фестиваль. Клуб платит ему зарплату, поэтому он должен уважать клуб и болельщиков. «Милан» должен был запретить эту поездку», - рассказал Капелло Sky Sport Italia.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан, Фабио Капелло, Златан Ибрагимович
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля
Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля
Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»
Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси
«Манчестер Сити» имеет самый низкий трансферный баланс в Европе за пять лет
«Манчестер Сити» имеет самый низкий трансферный баланс в Европе за пять лет
«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»
«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола