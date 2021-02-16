​Капелло раскритиковал Ибрагимовича за отъезд на музыкальный фестиваль

В начале марта Златан Ибрагимович станет гостем каждого из вечеров музыкального фестиваля в Сан-Ремо. Ожидается, что «Милан» предоставит шведу личного тренера, чтобы футболист не преодолевал изо дня в день триста километров.

«Златан хочет поехать туда. Но если говорить с точки зрения профессионала, желающего продемонстрировать серьёзность и целеустремлённость во время тренировок, здесь есть какое-то противоречие.

Я бы никогда не отпустил Златана на фестиваль. Клуб платит ему зарплату, поэтому он должен уважать клуб и болельщиков. «Милан» должен был запретить эту поездку», - рассказал Капелло Sky Sport Italia.