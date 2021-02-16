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​Экс-игрок «Ювентуса», «Интера» и «Ромы» арестован за выращивание марихуаны

16 Февраля 2021, 14:53,

Луиджи Сартор, который на протяжении своей футбольной карьеры выступал за многие итальянские клубы, в частности за «Ювентус», «Интер» и «Рому», оказался за решёткой.

Как сообщает Il Messaggero, Сартор и его сообщник были арестованы за выращивание марихуаны в заброшенном фермерском доме. По данным источника, Сартор и второй человек ухаживали в теплице за 106 растениями марихуаны.

Луиджи Сартор, выступавший главным образом на позиции правого защитника, повесил бутсы на гвоздь летом 2009 года. Больше всего матчей в своей карьере он отыграл за «Парму».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Луиджи Сартор
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