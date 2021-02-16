Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Барцальи: «Пирло делает интересные вещи в «Ювентусе»

16 Февраля 2021, 00:30,

Бывший футболист туринского «Ювентуса» Андреа Барцальи высказался о работе Андреа Пирло.

«Пирло был отличным игроком, не знаю, каким тренером он будет, Андреа только приступил к своей работе, но уже делает интересные вещи. Раньше мы периодически виделись с Пирло в Турине, уже тогда я понимал, что Андре очень хочет стать тренером», - цитирует Барцальи Football Italia.

«Ювентус» под руководством Пирло занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии, отставание от лидирующего «Интера» составляет уже восемь зачетных баллов, но туринский клуб имеет одну игру в запасе.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Андреа Пирло, Андреа Барцальи
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля
Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля
Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»
Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»
«Манчестер Сити» имеет самый низкий трансферный баланс в Европе за пять лет
«Манчестер Сити» имеет самый низкий трансферный баланс в Европе за пять лет
«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»
«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»
«Манчестер Сити» станет чемпионом АПЛ – у команды Гвардиолы не осталось конкурентов
«Манчестер Сити» станет чемпионом АПЛ – у команды Гвардиолы не осталось конкурентов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола