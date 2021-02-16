Барцальи: «Пирло делает интересные вещи в «Ювентусе»

Бывший футболист туринского «Ювентуса» Андреа Барцальи высказался о работе Андреа Пирло.

«Пирло был отличным игроком, не знаю, каким тренером он будет, Андреа только приступил к своей работе, но уже делает интересные вещи. Раньше мы периодически виделись с Пирло в Турине, уже тогда я понимал, что Андре очень хочет стать тренером», - цитирует Барцальи Football Italia.

«Ювентус» под руководством Пирло занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии, отставание от лидирующего «Интера» составляет уже восемь зачетных баллов, но туринский клуб имеет одну игру в запасе.