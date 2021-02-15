Газидис рассказал, каким образом «Милан» выбрался из финансовой ямы

Генеральный директор «Милана» Иван Газидис рассказал о работе, которую он проделал с момента прихода в клуб в 2018 году.

«Я пришел в клуб, который находился в отвратительном состоянии. Доходы оставались на одном и том же уровне, а у конкурентов они росли, при этом расходы резко скакнули, образовались серьезные убытки. Это не та проблема, которую можно решить в одночасье. Нам пришлось сокращать расходы – это очень непросто. Мы не могли делать то же самое, что и «Ювентус» с «Интером».

Мы сосредоточились на молодых игроках, покупали и будем покупать талантливых футболистов, которым есть что доказывать», - цитирует Газидиса Fútbol.