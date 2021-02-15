Газидис рассказал, каким образом «Милан» выбрался из финансовой ямы

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15 Февраля 2021, 23:24,
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Генеральный директор «Милана» Иван Газидис рассказал о работе, которую он проделал с момента прихода в клуб в 2018 году.
«Я пришел в клуб, который находился в отвратительном состоянии. Доходы оставались на одном и том же уровне, а у конкурентов они росли, при этом расходы резко скакнули, образовались серьезные убытки. Это не та проблема, которую можно решить в одночасье. Нам пришлось сокращать расходы – это очень непросто. Мы не могли делать то же самое, что и «Ювентус» с «Интером».
Мы сосредоточились на молодых игроках, покупали и будем покупать талантливых футболистов, которым есть что доказывать», - цитирует Газидиса Fútbol.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Милан, Иван Газидис
Ну, и Ибрагимович, который отбил всю кассу. А так сбитый состав есть, есть даже несколько игроков перспективных, на чемпионство вот претендуют. Есть чем гордиться Милану сейчас. Шанс на камбек в легендарный статус есть! Но почивать на лаврах пока рано. Клубу далеко до уровня Ювентуса и Интера пока что. Но с должным уровнем развития всё догонят.