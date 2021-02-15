Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Матерацци: «Интер» создан для Скудетто»

15 Февраля 2021, 22:31,

Бывший защитник сборной Италии Марко Матерацци считает, что «Интер» заслуженно лидирует в Серии А.

«Интер» заслуживает лидерства, эта команда создана для Скудетто.

Конфликт Конте и Аньелли? Антонио извинился за свой жест, но сказал, что его спровоцировали. Признать ошибку – это очень здорово. Конте очень похож на Моуринью, они схожим образом ведут себя во время матчей и стараются извлекать максимум из своих футболистов. За Конте становится интересно смотреть – это очень нравится мне», - цитирует Матерацци La Gazzetta dello Sport.

После двадцати двух туров «Интер» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Интер Милан, Антонио Конте, Марко Матерацци
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