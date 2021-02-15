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​Тотти гулял по Риму, но его никто не узнал

15 Февраля 2021, 18:54,

Легенда «Ромы» Франческо Тотти погулял по улицам Рима. Известного в прошлом футболиста никто не узнал благодаря некоторой маскировке – Тотти надел толстовку и капюшон, а также защитную маску.

«Холод, маска, толстовка с капюшоном, и вы можете познать Рим так, как никогда раньше», - написал выложивший видео двоюродный брат Тотти Анджелло Марроццини.

 

Франческо Тотти выступал за «Рому» с 1993 по 2017 год. За это время футболист провёл 785 матчей, забил 307 голов и отдал 184 результативных передач на партнёров.

«Рома» занимает третье место в турнирной таблице Серии А на текущий момент.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Рома, Франческо Тотти
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