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​Лукаку был допрошен по делу о конфликте с Ибрагимовичем

15 Февраля 2021, 18:32,

Прокуратура Федерации футбола Италии продолжает расследование конфликта между Ромелу Лукаку и Златаном Ибрагимовичем. В понедельник в рамках расследования в режиме видеоконференции был допрошен форвард «Интера», о чём сообщает Calcio e Finanza.

Ранее прокуратура уже провела беседы со Златаном Ибрагимовичем и арбитром Паоло Валери, работавшим на том миланском дерби в рамках Кубка Италии.

Напомним, спортивный судья дал Лукаку и Ибрагимовичу по одной игре дисквалификации. По итогам разбирательства прокуратуры санкции в отношении футболистов могут быть расширены.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Интер Милан, Златан Ибрагимович, Ромелу Лукаку
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