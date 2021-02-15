​Лукаку был допрошен по делу о конфликте с Ибрагимовичем

Прокуратура Федерации футбола Италии продолжает расследование конфликта между Ромелу Лукаку и Златаном Ибрагимовичем. В понедельник в рамках расследования в режиме видеоконференции был допрошен форвард «Интера», о чём сообщает Calcio e Finanza.

Ранее прокуратура уже провела беседы со Златаном Ибрагимовичем и арбитром Паоло Валери, работавшим на том миланском дерби в рамках Кубка Италии.

Напомним, спортивный судья дал Лукаку и Ибрагимовичу по одной игре дисквалификации. По итогам разбирательства прокуратуры санкции в отношении футболистов могут быть расширены.