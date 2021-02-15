​«Ювентус» потерял Куадрадо перед стартом плей-офф Лиги чемпионов

«Ювентус» посредством своего официального сайта сообщил о травме Хуана Куадрадо. Колумбиец получил повреждение подколенного сухожилия. Состояние футболиста будет повторно оценено через десять дней. Это означает, что Куадрадо точно пропустит ближайшие матчи «старой синьоры» против «Порту» (17 февраля, Лига чемпионов) и «Кротоне» (22 февраля, Серия А).

В нынешнем сезоне Хуан Куадрадо принял участие в двадцати пяти матчах «Ювентуса» в различных соревнованиях. В них колумбийский футболист записал на свой счёт тринадцать результативных передач на партнёров.