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​«Наполи» рассказал о травмах Оспины и Лосано

15 Февраля 2021, 16:54,

«Наполи» через клубный сайт рассказал о травмах, которые были получены голкипером Давидом Оспиной и вингером Ирвином Лосано.

У Оспины диагностировала травма приводящей мышцы первой степени. СМИ говорят о том, что колумбийский вратарь не поможет «Наполи» в игре Лиги Европы против «Гранады» (четверг) и в матче Серии А против «Аталанты» (воскресенье).

Что касается Лосано, то у него выявлена травма подколенного сухожилия второй степени. Клуб не называет сроки восстановления мексиканца, но СМИ говорят о том, что Ирвин не сможет играть в течение целого месяца.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Наполи, Давид Оспина, Ирвин Лосано
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