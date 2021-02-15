​«Наполи» рассказал о травмах Оспины и Лосано

«Наполи» через клубный сайт рассказал о травмах, которые были получены голкипером Давидом Оспиной и вингером Ирвином Лосано.

У Оспины диагностировала травма приводящей мышцы первой степени. СМИ говорят о том, что колумбийский вратарь не поможет «Наполи» в игре Лиги Европы против «Гранады» (четверг) и в матче Серии А против «Аталанты» (воскресенье).

Что касается Лосано, то у него выявлена травма подколенного сухожилия второй степени. Клуб не называет сроки восстановления мексиканца, но СМИ говорят о том, что Ирвин не сможет играть в течение целого месяца.