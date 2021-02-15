Бензема может заменить Ибрагимовича в «Милане»

33-летний французский форвард Карим Бензема может покинуть мадридский «Реал» и продолжить карьеру в итальянской Серии А.

Как сообщает Calciomercato в подписании футболиста заинтересован «Милан». Источник утверждает, что «россонери» видят в Бензема альтернативу 39-летнему Златану Ибрагимовичу.

Действующее трудовое соглашение Карима с «королевским» клубом рассчитано до середины 2022-го года. Стороны пока не могут договориться о пролонгации сотрудничества.

Цвета «галактикос» француз защищает с 2009-го года. В текущем сезоне Примеры Бензема провел 21 встречу, отметившись 12 забитыми мячами и пятью голевыми передачами.