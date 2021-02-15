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Бензема может заменить Ибрагимовича в «Милане»

15 Февраля 2021, 11:37,

33-летний французский форвард Карим Бензема может покинуть мадридский «Реал» и продолжить карьеру в итальянской Серии А.

Как сообщает Calciomercato в подписании футболиста заинтересован «Милан». Источник утверждает, что «россонери» видят в Бензема альтернативу 39-летнему Златану Ибрагимовичу.

Действующее трудовое соглашение Карима с «королевским» клубом рассчитано до середины 2022-го года. Стороны пока не могут договориться о пролонгации сотрудничества.

Цвета «галактикос» француз защищает с 2009-го года. В текущем сезоне Примеры Бензема провел 21 встречу, отметившись 12 забитыми мячами и пятью голевыми передачами.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Милан, Златан Ибрагимович, Карим Бензема, Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (3)
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1
Марченко Максим
15 Февраля 2021, 12:51

А на)(рена тогда покупали Манджукича спрашивается?)) бессмысленная покупка ,да можно и сейчас покупать Бензема в пару к Ибре ,пару годков покуралесят ещё вместе ,вот это будет мощь ))

0
Spirit
15 Февраля 2021, 12:42

Милан так может стать клубом пенсионеров)))

1
Misha_diablo_football
15 Февраля 2021, 11:42

Вполне себе альтернативный вариант, Бензема способен потянуть бремя Ибры голеадора. Но харизма у француза не на уровне Буратиныча...

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