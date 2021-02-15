Бензема может заменить Ибрагимовича в «Милане»

|
15 Февраля 2021, 11:37,
|
|
33-летний французский форвард Карим Бензема может покинуть мадридский «Реал» и продолжить карьеру в итальянской Серии А.
Как сообщает Calciomercato в подписании футболиста заинтересован «Милан». Источник утверждает, что «россонери» видят в Бензема альтернативу 39-летнему Златану Ибрагимовичу.
Действующее трудовое соглашение Карима с «королевским» клубом рассчитано до середины 2022-го года. Стороны пока не могут договориться о пролонгации сотрудничества.
Цвета «галактикос» француз защищает с 2009-го года. В текущем сезоне Примеры Бензема провел 21 встречу, отметившись 12 забитыми мячами и пятью голевыми передачами.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Милан, Златан Ибрагимович, Карим Бензема, Трансферы футбола - лето 2021
А на)(рена тогда покупали Манджукича спрашивается?)) бессмысленная покупка ,да можно и сейчас покупать Бензема в пару к Ибре ,пару годков покуралесят ещё вместе ,вот это будет мощь ))
Милан так может стать клубом пенсионеров)))
Вполне себе альтернативный вариант, Бензема способен потянуть бремя Ибры голеадора. Но харизма у француза не на уровне Буратиныча...