Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Конте: «Эриксен начал понимать, чего от него хотят»

15 Февраля 2021, 10:59,

Наставник миланского «Интера» Антонио Конте поделился мнением об игре датского полузащитника Кристиана Эриксена во второй половине сезона.

«Кристиан начал понимать, чего от него хотят. Этот футболист показывает прогресс. Ранее у него были проблемы с адаптацией, ведь итальянский футбол отличается от английского. Я всячески пытался внедрить его в команду, пробовал разные схемы. Эриксен сделал шаг навстречу и теперь понимает, что от него требуется», - приводит слова тренера Sky Sport Italia.

В нынешнем сезоне Серии А 29-летний хавбек сыграл 11 матчей, не отметившись результативными действиями.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Антонио Конте, Кристиан Эриксен
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