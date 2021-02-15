Конте: «Эриксен начал понимать, чего от него хотят»

Наставник миланского «Интера» Антонио Конте поделился мнением об игре датского полузащитника Кристиана Эриксена во второй половине сезона.

«Кристиан начал понимать, чего от него хотят. Этот футболист показывает прогресс. Ранее у него были проблемы с адаптацией, ведь итальянский футбол отличается от английского. Я всячески пытался внедрить его в команду, пробовал разные схемы. Эриксен сделал шаг навстречу и теперь понимает, что от него требуется», - приводит слова тренера Sky Sport Italia.

В нынешнем сезоне Серии А 29-летний хавбек сыграл 11 матчей, не отметившись результативными действиями.