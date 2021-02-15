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«Ювентус» и «Рома» поборются за Милика

15 Февраля 2021, 09:53,

Нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик, перебравшийся в «Марсель» на правах аренды до конца текущего сезона, может вернуться в Италию.

Согласно информации издания Calciomercato, заинтересованность в услугах 26-летнего польского форварда проявляют столичная «Рома» и туринский «Ювентус». Клубы предпримут попытку заполучить Аркадиуша в летнее трансферное окно.

Transfermarkt оценивает стоимость Аркадиуша в 22 миллиона евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции польский бомбардир сыграл два поединка, записав на свой счет один забитый мяч. За «Наполи» он провел 26 матчей в Серии А, отметившись 11 голами.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Рома, Аркадиуш Милик, Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (1)
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Super fanat
15 Февраля 2021, 10:50

Понятно, что в Ювентус, клуб нуждается в молодом форварде, особенно если уйдёт Дибала. Одна из немногих позиций в клубе, нуждающихся в усилении. Правда, я бы ещё защиту укрепил и полузащиту, чтобы быть готовым к уходу ветеранов.

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