«Ювентус» и «Рома» поборются за Милика

Нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик, перебравшийся в «Марсель» на правах аренды до конца текущего сезона, может вернуться в Италию.

Согласно информации издания Calciomercato, заинтересованность в услугах 26-летнего польского форварда проявляют столичная «Рома» и туринский «Ювентус». Клубы предпримут попытку заполучить Аркадиуша в летнее трансферное окно.

Transfermarkt оценивает стоимость Аркадиуша в 22 миллиона евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции польский бомбардир сыграл два поединка, записав на свой счет один забитый мяч. За «Наполи» он провел 26 матчей в Серии А, отметившись 11 голами.