Лукаку забил 300-й гол в карьере

В рамках 22-го тура чемпионата Италии миланский «Интер» встречался с римским «Лацио». Поединок завершился победой «нерадзурри» со счетом 3:1. В этом матче нападающий Ромелу Лукаку оформил дубль.

Согласно информации Opta Paolo, бельгийский форвард отметился 300-м забитым мячом за свою профессиональную карьеру.

Ромелу перебрался в миланский гранд летом 2019-го года из «Манчестер Юнайтед». Контракт Лукаку с «нерадзурри» рассчитан до середины 2024-го года.

В текущем сезоне Серии А форвард сыграл 21 поединок, забил 16 голов (4 - с пенальти) и отдал четыре результативные передачи.