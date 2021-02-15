Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Лукаку забил 300-й гол в карьере

15 Февраля 2021, 08:36,

В рамках 22-го тура чемпионата Италии миланский «Интер» встречался с римским «Лацио». Поединок завершился победой «нерадзурри» со счетом 3:1. В этом матче нападающий Ромелу Лукаку оформил дубль.

Согласно информации Opta Paolo, бельгийский форвард отметился 300-м забитым мячом за свою профессиональную карьеру.

Ромелу перебрался в миланский гранд летом 2019-го года из «Манчестер Юнайтед». Контракт Лукаку с «нерадзурри» рассчитан до середины 2024-го года.

В текущем сезоне Серии А форвард сыграл 21 поединок, забил 16 голов (4 - с пенальти) и отдал четыре результативные передачи.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ромелу Лукаку
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