Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Пранделли – о поражении от «Сампдории»: «Меня бы не устроила даже ничья»

14 Февраля 2021, 23:27,

Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли прокомментировал поражение от «Сампдории» (1:2).

«Я немного растерян после такой игры, мы допустили две ошибки, за которые нас наказали. Нам необходимо быть более решительными. Меня не устроила бы даже ничья, представьте, что я чувствую после поражения. Мы не должны падать духом.

Первая замена в концовке встречи? Команда играла неплохо, когда я сделал замену, то пришлось менять и схему», - цитирует Пранделли Sky Sport Italia.

После двадцати двух туров «Фиорентина» занимает лишь шестнадцатое место в турнирной таблице чемпионата Италии.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Фиорентина, Сампдория, Чезаре Пранделли
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